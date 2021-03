Je spíše výjimečné, když některý český fond zhodnotí investici do podílu v nadějné firmě jeho prodejem skutečnému mezinárodnímu gigantu. Inven Capitalu, investičnímu fondu energetické firmy ČEZ, se to povedlo hned dvakrát – na straně kupujících byly Shell a Microsoft.

Inven založil ČEZ před šesti lety. Původně tříčlenný tým, který se usídlil ve vile v pražském Braníku, se za tu dobu rozrostl na dvanáct lidí, a to včetně osmi zahraničních expertů. A za tu dobu už prověřili investici do téměř dvou a půl tisíce společností. Nakonec si jich vybrali čtrnáct, do kterých investovali 3,4 miliardy korun.