Koronavirová pandemie je pro Česko příležitostí stát se opravdu bohatou zemí. Politici by si měli uvědomit, že musí razantně zvýšit investice do školství, výzkumu a vývoje či do zdravotnictví. „Tyto sektory budou v budoucnu mnohem důležitější než průmyslová výroba,“ upozorňuje v rozhovoru s HN Thomas Piketty, jeden z nejvlivnějších ekonomů světa.

Víc peněz do zmíněných oborů musí dát všechny státy Evropské unie, říká. Pro Česko to ale platí dvojnásob. Jinak zůstane montovnou – zemí, kde se nevyrábí finální produkty. Firmy budou dál dodávat levné díly hlavně německým podnikům. Teprve ty udělají koncový výrobek a prodají ho s velkou marží. I proto jsou české mzdy mnohem nižší než německé.