Když se pídíte po tom, kterým ekonomům svět nejvíce naslouchá, mezi prvními třemi najdete Thomase Pikettyho. Aspoň podle serveru Academic Influence. Kdyby se žebříček sestavoval podle toho, jakou senzaci vyvolá každá nová kniha některého z předních ekonomů, jak moc se o ní diskutuje a jak dobře se prodává, byl by Piketty nepochybně první. Proslavil se především dílem Kapitál v 21. století, v němž kritizuje vysokou majetkovou nerovnost ve světě, která podle něj ohrožuje demokracii. „Ve střední a východní Evropě jsou mzdy velmi nízké. Je to sociálně neudržitelná situace,“ říká Piketty v exkluzivním rozhovoru pro HN, polské noviny Dziennik Gazeta Prawna a slovenský list Sme.

HN: Postavily se evropské země k dopadu koronavirové pandemie na ekonomiku správně? Mluvím o opatřeních, jako je podpora nuceně zavřených firem nebo lidí, kteří přišli o příjmy.

Udělali jsme hodně, ale mohli jsme udělat víc. A lépe. Podpora lidem, které pandemie připravila o příjmy, má hodně mezer. Například ti, kteří pracovali na plný úvazek, jsou na tom mnohem lépe než lidé pracující na dohodu nebo samostatně výdělečně činní.

HN: Stát teď hraje v ekonomice větší roli než dřív. Zůstane to tak i po pandemii?

Z dlouhodobého pohledu by to bylo dobře. Ale těžko říct, jestli se to stane. Role státu v ekonomice v historii postupně narůstala. Před první světovou válkou tvořily daňové výnosy méně než desetinu hrubého domácího produktu, dnes je to většinou mezi 40 a 50 procenty. Tato úroveň zůstává už docela dost let stejná.