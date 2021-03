Mezi českou a německou vládou se schyluje k podpisu dohody, podle níž začnou obě země výrazněji podporovat lodní dopravu na Labi. Česko se zavazuje splavnit Labe až do Pardubic, zvýší se také tlak na vybudování jezu u Děčína, který by pomohl lodím plout celoročně v úseku Ústí nad Labem – státní hranice, kde často chybí dostatek vody. Němci ve smlouvě slibují udržovat po celé délce Labe minimální hloubku umožňující plavbu, s čímž dnes mají kvůli zanášení dna řeky a nedostatku vody potíže. Požadované parametry by mělo Labe mít do roku 2030.

Mezivládní smlouva by měla být podepsána ještě na jaře. Zatímco řada dopravních expertů ji vítá, samotným rejdařům se zdá málo progresívní. Mezi ekology a ochránci přírody naopak budí obavy. Dlouhodobě poukazují na to, že plánovaná vodní díla nevratně poškodí přírodu na Děčínsku i u Přelouče poblíž Pardubic.