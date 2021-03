Venku se ještě nerozednělo a Barbara Paldusová sedí v kuchyni svého domu v Athertonu v kalifornské oblasti Silicon Valley. Půl šestá ráno je pro ni ideální doba pro rozhovor, protože její dvanáctiletý syn ještě spí. Českoamerická vědkyně a byznysmenka teď v době lockdownu funguje hlavně jako matka, i když přiznává, že jí cestování za obchodními partnery po celém světě chybí.

„Bývaly doby, kdy jsem nalétala až pět set tisíc mil ročně. Cestování mi zabralo 50 až 75 procent mého času. Syna vychovávaly chůvy, takže je teď během pandemie šťastný, že jsme spolu a můžeme si to vynahradit. Každý den vařím, pěstujeme zeleninu. Najednou je to úplně jiné dítě,“ popisuje Barbara Paldusová, která má za sebou pozoruhodný příběh.

Jejím otcem je Josef Paldus, uznávaný vědec v oblasti kvantové chemie a aplikované matematiky, který v roce 1968 emigroval do Kanady a stal se profesorem na University of Waterloo. Je autorem 350 vědeckých prací, získal řadu čestných doktorátů a ocenění, včetně ceny Patria v rámci České hlavy nebo ceny Neuron za přínos světové vědě.

Barbara Paldusová má doktorát z elektrotechniky na prestižní Stanfordově univerzitě a i ona měla nakročeno k akademické dráze. Nakonec ji ale zlákal svět byznysu a ukázalo se to jako správný krok. V Silicon Valley založila dvě firmy. Prodej jedné z nich – Finesse Solutions – jí a investorům vynesl 225 milionů dolarů. Mimochodem, v zařízeních, na jejichž vývoji se ve firmě podílela, se dnes vyrábějí i vakcíny proti covidu-19. Teď ale pozornost upíná ke své nové firmě Codex Beauty, jež vyrábí organickou, udržitelnou, na vědeckých poznatcích založenou kosmetiku.

„Naším posláním je vést kosmetický průmysl k vědeckému přístupu a přístupu založenému na datech. Jak v získávání ingrediencí, v bezpečnosti produktů, jejich účinnosti i celkové udržitelnosti. Nevěřím na vyprávění příběhů. Pokud nevidím podpůrná data a vědecké důkazy, pak tomu nevěřím,“ říká Paldusová v rozhovoru pro HN.

HN: Tu posedlost měřením a vědeckými důkazy jste zdědila po otci?

Určitě, celý život jsme velmi úzce propojení. Vždycky jsem s ním mohla cokoliv prodiskutovat, je velmi racionální. Pro mého otce znamená věda nekompromisní poctivost a pravdu, velmi odhodlaně hledá odpovědi a vydává se cestou tvrdé práce. Vždy dělal to, co je správné, ne co je jednoduché a příjemné. Nikdy nedopustil kompromis, i za cenu toho, že mu to uškodilo v kariéře. Velmi si ho vážím.