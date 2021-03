Vnuk zakladatele proslulé pivovarnické skupiny Freddy Heineken nikdy nepočítal s tím, že by jeho jediná dcera Charlene měla hrát v rodinném podniku nějakou významnou úlohu. Z otcovské náklonnosti jí daroval několik akcií, aby se mohla účastnit valných hromad, a tím to končilo. „Můj otec si to představoval tak, že se provdám za skvělého Nizozemce a budeme bydlet v těsném sousedství s rodiči,“ svěřila se Heinekenová v jednom z mála rozhovorů, který poskytla americkému časopisu Fortune.

Jak se ale ukázalo, Freddy Heineken se velmi mýlil. Šestašedesátiletá Charlene de Carvalho-Heinekenová, známá pod přezdívkou „pivovarnická královna“, dnes vládne druhé největší pivovarnické skupině na světě a jmění odhadované agenturou Bloomberg na více než 16 miliard dolarů z ní dělá nejbohatšího člověka v celém Nizozemsku. Jak se jí to povedlo?