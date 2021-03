Pokus diktovat supermarketům, kolik českých vajec, mléka či snídaňových cereálií musí svým zákazníkům prodat, nevyšel. Mnoho však nechybělo. Novela zákona o potravinách, která kvóty na prodej tuzemských potravin zaváděla, narazila až v Senátu. Senátoři ji ve čtvrtek už bez kvót vrátili zpět poslancům. Ve sněmovně už se pravděpodobně většina pro schválení původní verze nenajde.

Návrh počítal s tím, že by obchody musely už od příštího roku zajistit, aby u nich lidé nakupovali alespoň 55 procent českých potravin. Do roku 2028 měla kvóta narůst až na 73 procent. Regulace by se týkala obchodů s prodejní plochou alespoň 400 metrů čtverečních.