Není pochyb o tom, že Čína bude hrát v příštích desetiletích v mezinárodních vztazích i ekonomice klíčovou roli. Západní demokracie se proto snaží hledat způsob, jak do budoucna nastavit vztahy s komunistickou velmocí, která je na mezinárodní scéně čím dál asertivnější. A tempo dějin bude v příštích desetiletích určovat především vztah Spojených států a Číny. Administrativa prezidenta Joea Bidena svoji strategii vůči Pekingu teprve formuje a její vysocí představitelé ve čtvrtek na Aljašce poprvé usedli tváří v tvář zástupcům čínského komunistického vedení.

Britský premiér Boris Johnson zase tento týden představil nový koncept globální strategie pro budoucnost Británie, v níž je Čína pro Brity sice rival, ale zároveň i vítaný obchodní partner.

Česká republika samozřejmě nemůže být globálním hráčem, proto by měla v tomto ohledu být co nejaktivnější v Evropské unii, která má tento rok dovést k podpisu investiční dohodu s Čínou. Dokument však kritizuje řada evropských politiků jako příliš měkký vůči autoritářskému režimu, s nímž ale evropské státy velmi čile obchodují a na němž je do velké míry závislý například německý (a tudíž i český) export. Další organizací, která může Česku nabídnout řešení, jak čelit čínské mocenské expanzi společně se spojenci, je Severoatlantická aliance. Ta ve svém dokumentu NATO 2030 zveřejněném loni na podzim označuje Čínu za „plnohodnotného systémového rivala“. Dokument varuje, že aliance musí zabránit tomu, aby Čína rozdělovala jednotu členů podobně, jako se o to pokouší Rusko.