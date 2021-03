Jednou týdně během dopoledne je nizozemský premiér Mark Rutte prostě nedostupný. Muselo by se dít něco opravdu mimořádného, aby zvedl telefon. Není zaneprázdněn řízením státu, ale tím, že učí občanskou nauku na střední škole. A v kombinaci výuky a vedení Nizozemska bude pokračovat. Rutte, který je premiérem už od roku 2010, opět s jasným náskokem zvítězil v parlamentních volbách. Až na podzim z funkce německé kancléřky odejde Angela Merkelová, bude Rutte druhým nejdéle vládnoucím politikem v Evropské unii. Před ním zůstane jen maďarský premiér Viktor Orbán. „Jsem mimořádně hrdý,“ prohlásil v reakci na verdikt nizozemských voličů.

Rutteho liberální Lidová strana pro svobodu a demokracii (VVD) by měla mít podle neúplných výsledků v dolní komoře nizozemského parlamentu téměř čtvrtinu křesel. Oproti minulým volbám by si tak o několik mandátů polepšila. Nizozemská média se shodují, že je to po víc než dekádě vládnutí skvělý výsledek. V zemi platí extrémně poměrný volební systém, do parlamentu se tak dostala skoro dvacítka stran. Zisky nad 20 procent hlasů jsou proto spíše výjimečné.