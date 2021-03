To, co ještě na začátku roku bylo pouze v rovině možnosti, se stalo realitou. Útok zemanovsko-babišovského světa na nezávislost České televize začal naplno. V radě ČT se radní Haně Lipovské podařilo protlačit usnesení, které obviňuje generálního ředitele Petra Dvořáka z porušení zákona, což otevírá možnost hlasovat o jeho odvolání. A při slyšení kandidátů, kteří mají radu v květnu doplnit, defilují figury zjevně ochotné udělat Hradu a sněmovní většině ANO, KSČM a SPD, co jí na očích vidí. Perspektiva nezávislé veřejné služby v Česku není dobrá.

Důvod, proč se to děje zrovna teď, je jasný. ANO ztrácí voliče, podle průzkumů je pravděpodobné, že příští vládu sestaví opozice v čele s Piráty. To by znamenalo ztrátu moci nejen Andreje Babiše, ale i Miloše Zemana. Oba se proto snaží zachránit, co se dá. Je jim jasné, že v horké fázi kampaně potřebují mít na své straně klíčová média. Aktivizovali tudíž své lidi, aby zařídili odstranění ředitele ČT a otevřeli cestu k bleskové proměně televize ve vládně-hradní propagandistický kanál podle polského vzoru.