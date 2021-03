Do Washingtonu nastoupil Hynek Kmoníček jako český velvyslanec pouhé dva měsíce poté, co se americkým prezidentem stal Donald Trump. Zatímco vládci Bílého domu už ale mandát skončil, Kmoníček v hlavním městě Spojených států pokračuje dál. Čtyřleté velvyslanecké období, které zahájil v roce 2017, má prodloužené až do roku 2022. A bude sledovat, jak si v čele země povede Trumpův nástupce, demokrat Joe Biden.

O vztahu nové vlády k Česku se Kmoníček v rozhovoru pro HN vyjadřuje jasně. „Američané se nyní zaměřují na to, co by nechtěli, aby se stalo,“ prohlašuje. Na mysli má především případnou účast Ruska a Číny v české jaderné energetice, aktuálně v dostavbě elektrárny v Dukovanech.

HN: Ministr zahraničí Antony Blinken mluvil nedávno telefonicky s premiérem Andrejem Babišem. Zmínil potřebu „robustních obranných výdajů“ i nutné zabezpečení kritické české infrastruktury, včetně jaderné energie a sítí 5G. Mluvil také o Trojmoří, projektu spolupráce zemí střední a východní Evropy. Budou to určující témata pro americko-české vztahy?

V zásadě to tak je. Pro nás bylo dobrou zprávou, že materiály, které jsme k rozhovoru připravovali, pokrývaly stejné věci, jaké chtěla probrat americká strana. Na tom je vidět, že náš vztah je úzký. Dobře si rozumíme v tom, že se žádným tématem nepřekvapujeme.

Američané v tuto chvíli nezdůrazňují, co bychom měli dělat, ale zaměřují se na to, co by neradi, aby se stalo. Negativně by vnímali vstup Číny do našich 5G sítí, i když si uvědomují, že nemají vlastní alternativu. Ani v případě jaderných elektráren to není primárně tlak na úspěch americké firmy Westinghouse. U té není ani jasné, nakolik bude ochotna či schopna se příštího tendru účastnit. Zásadní je opět sdělení, koho by neradi v české jaderné infrastruktuře viděli.

Pro nás bylo důležité i to, že Blinken znovu poděkoval za naši účast ve vojenských operacích a nezapomněl ani na naše angažmá v Sýrii. Prostřednictvím naší ambasády v Damašku tam zastupujeme i Američany. Toho si ve Washingtonu cení, nijak se to nezměnilo mezi Trumpovou a Bidenovou administrativou.