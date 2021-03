Za posledních sedm let postavil český developer Zdeněk Sobotka v Chile celkem 13 solárních elektráren o výkonu 75 megawattů. Jeho firma Solek jejich výstavbu financovala z menších úvěrů, dluhopisů a prodeje už dokončených fotovoltaik. Teď ale Sobotka, který má připravené desítky dalších projektů, získal možnost rozjet výstavbu solárů ve velkém. Dovoluje mu to úvěr ve výši 80 milionů dolarů (asi 1,8 miliardy korun), který si dohodl s francouzskou investiční bankou Natixis. Díky němu postaví v Chile až 110 megawattů fotovoltaik. To je dvakrát více, než se jich loni postavilo v celém Česku.

"Je to úspěšná kombinace lokálních prostředků od českých investorů, jež posiluje finanční páka renomované zahraniční investiční banky, která v Chile do solárních projektů již dlouho investuje. Věřím, že je to začátek úspěšné spolupráce," řekl HN Sobotka, který chce během dvou let dokončit soláry s výkonem přes 260 MW.