Před šesti lety si Miloš Zeman vymyslel vlastní epitaf. "Zde leží člověk, který každého blbce rozzuřil k nepříčetnosti," mělo být vyvedeno ve zlatě na jeho budoucím náhrobku. Tehdy to znělo jako bonmot a leckdo se i zasmál. Leč čas trhnul oponou a smích tuhne. Na přetřes se dostává příčetnost samotného Miloše Zemana.

V Senátu se začíná hovořit o tom, že prezident není schopen vykonávat patřičným způsobem funkci. A měl by o ní, ve shodě s ústavním článkem 66, přijít. Téma otevřel senátor Pavel Fischer a někteří jeho kolegové nejsou myšlence nepřátelští. Může to sice vypadat drsně, ale když si probereme poslední kroky prezidenta, tak se těžko divit, že leckdo nejen ze zákonodárců o jeho příčetnosti pochybuje. Máme tu otevřenou podporu zájmů cizí mocnosti skrze propagaci neschválené vakcíny Sputnik, snahu mluvit premiérovi do toho, kdo má a kdo nemá sedět ve vládě, agresivní výlevy, vulgární vyjadřování, podporu dezinformačních webů... Nic z toho nesvědčí o tom, že by si prezident plně uvědomoval, jaké zemi slouží a jaké jsou mantinely, ve kterých se má a může pohybovat. Senátoři proto mohou dedukovat ztrátu časoprostorové orientace, průvodní znak vážných zdravotních problémů.