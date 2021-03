Pokud bude všechno zavřené, v polovině roku dojdou peníze na podpory, avizoval dvojministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček i ministryně financí Alena Schillerová. A pak se zřejmě děj vůle Boží, přičemž úplně nejlepší vůli, kterou by Bůh mohl mít, je konec pandemie a růst ekonomiky. Nějaký ten pohotovostní balík miliard eur, nebo aspoň korun, z unie by se také hodil.

Pokud nic takového nepřijde, bude podle ministryně Schillerové jediným řešením požádat sněmovnu o navýšení deficitu. Zvýšení daní je podle ní před říjnovými volbami neprůchodné a škrtat se dá tak maximálně v řádech jednotek miliard. Větší škrty by prý podrazily investice a následně celou ekonomiku. Jen pro kontext, na letošní rok sněmovna schválila půlbilionový schodek, stejně jako loni. Nikdy v dřívější historii přitom nikoho nenapadlo, že by ministr financí požádal o deficit ve výši půl bilionu a že by mu to sněmovna bez větších obstrukcí schválila. Kvůli pandemii koronaviru, samozřejmě.