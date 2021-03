Německý koncern Volkswagen chystá v Evropě investice v řádech desítek miliard eur do výstavby několika továren na výrobu baterií. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) HN potvrdil, že vláda s největším výrobcem aut v Evropě jedná o tom, aby jeden ze závodů vznikl v Česku.

"Jednáme o tom intenzivně, váže se to na projekt Gigafactory ČEZ, který považuji za jednu z priorit a klíčovou investici v dalších letech. Tato příležitost nám nesmí uniknout, sledujeme tam i vazbu na těžbu lithia, byť to není podmínkou, ale byl by to výborný řetězec. Rozhodnout chceme v tomto roce, jsme od ČEZ pravidelně informováni a buď já, nebo lidé z týmu ministerstva průmyslu jsme u jednání s potenciálními klíčovými investory vznikajícího konsorcia," řekl HN Havlíček.