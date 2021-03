Covid-19 je s námi rok, a protože se mu neumíme bránit tak dobře jako ve většině ostatního světa, napáchal tu děsivé škody. V Česku za sebou zanechal přes třiadvacet tisíc mrtvých, zničil životy a živobytí dalších desítek tisíc lidí, odhalil, že máme zkostnatělou státní správu a neschopné politiky, dovedl zdravotnictví do stavu naprostého vyčerpání... Těžko najít člověka, na kterého by z toho nepadala deprese.

Ale přesto, dokázali bychom najít na celém tom zmaru něco pozitivního? Cokoliv? Můžeme si z té katastrofy odnést něco k dobru? Něco užitečného, poučného a pozitivně použitelného?

Odpovídají:

Tomáš Sedláček, František Koukolík, Miroslav Singer, Radkin Honzák, Krištof Kintera, David Marek, Jiří Grygar, Petra Hůlová, Tomáš Halík, Tomáš Sokol, Eva Zažímalová, Iva Pekárková, Dalibor Blažek

Tomáš Tomáš Sedláček , ekonom

Padl na nás imperativ dělat věci jinak, jít do sebe, čas na nové oblasti zájmů, rodinu, čas na čtení a přemýšlení, čas na věci, na které předtím nebyl čas, čas na životní úklid, čas ticha – možná na to ještě v ledasčem budeme vzpomínat.

František František Koukolík

Jedinečné testování všech teoretických představ o individuální a skupinové stupiditě, sociálně úspěšné psychopatii a krizové fázi možného sociálního kolapsu.

Miroslav Miroslav Singer

Pro mě osobně v pozitivním smyslu znamenala pandemie objev dalších nádherných míst České republiky a tím skutečně nemyslím jen ta turisticky "profláklá".

Dál už se mi hledají pozitiva na osobní úrovni dost těžko, snad by se dalo zmínit, že v období lockdownu asi většina z nás zjistila, co je pro ně vlastně v životě důležité, co jim nejvíc chybí. Takže já už dnes vím, že je pro mě vlastně velmi důležitý takový ten příjemný "small talk", krátký zdvořilý rozhovor s někým, koho neznám, ať už k němu dojde na zasněžené stráni s potomkem a sáněmi nebo v oblíbené hospůdce. A zdá se mi, že takových nás je hodně. Takže tohle období nás asi většinou vedlo k hlubšímu sebepoznání. Ale tento "přínos" dost diskvalifikuje mé vědomí, že bych se radši "nesebepoznal" a žil jako před pandemií. Na úrovni ekonomického života se myslím ukázalo, že alespoň ve firmách, které znám a kde působím, mám množství kolegů, kteří dokázali v podstatě "nemožné na počkání". Schopnost lidí kolem mě nacházet řešení, která umožnila pokračovat v činnosti nově, digitálně, na dálku, ale třeba také zajistit bezpečnost těch, kteří musí někam přijít, někde se sejít, vytvářet například systémy navzájem se zastupujících pracovních týmů, mě vedla k hlubokému obdivu k většině těch, se kterými spolupracuji.