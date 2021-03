Národní centrála proti organizovanému zločinu podle zjištění HN a Aktuálně.cz v brněnské korupční kauze Stoka obvinila dalších pět lidí a firem. Jsou stíhaní za manipulaci zakázek investičního odboru městské části Brno-střed.

V kauze už tak policie stíhá celkem 50 lidí či firem. U části z nich obvinění staví i na tom, že někteří stíhaní se kvůli nižším trestům přiznali. Dvojka ANO Jaroslav Faltýnek a jeho syn jsou mezi podezřelými.

Kauza Stoka, ve které se i v úterý před soudem hájí bývalý vlivný politik ANO Jiří Švachula před obžalobou z toho, že manipuloval stamilionové zakázky městské části Brno-střed, se opět rozrostla. A to natolik, že policejním útvarem, který nyní obvinil další pětici podnikatelů a jejich firem, je až ostravská expozitura Národní centrály proti organizovanému zločinu. Jejich brněnští kolegové totiž už nápor politiků a podnikatelů podezřelých či obviněných z korupce sami nestíhají odbavit.

Celkem je nyní stíhaných na 50 lidí či právnických osob. Nově totiž přibylo dalších pět brněnských podnikatelů a jejich firem. HN to potvrdil dozorující státní zástupce Radek Mezlík z olomouckého vrchního státního zastupitelství. Ten zároveň oznámil, že pokud se muži přiznají, mohou se vyhnout soudu.

"Mohu potvrdit stíhání celkem 10 právnických a fyzických osob. U všech obviněných připadá v úvahu odklon trestního řízení – dohoda o vině a trestu nebo podmíněné zastavení trestního stíhání," konstatoval Mezlík. Další podrobnosti sdělit nechtěl.

Související 11. 3. V brněnských teplárnách uplácelo 95 procent všech firem, řekl obviněný v kauze Stoka před soudem 11. 3. Nechte si telefony ve vedlejší místnosti, říkal podnikatel Lubomír Smolka při jedné schůzce ve své brněnské kanceláři svým společníkům. Snažil...

Podle několika zdrojů HN přitom policisté firmy a jejich šéfy obvinili z toho, že manipulovali zakázky investičního odboru největší a nejbohatší městské části Brno-střed. Mezi obviněnými je Josef Uchytil a jeho stavební firma Uchytil, která ale zároveň ve velkém pracovala například i pro brněnskou městkou firmu Teplárny Brno, v níž policisté manipulace zakázek také prověřují. A s tím i možné zapojení syna dvojky ANO Jiřího Faltýnka, kterého tehdejší vládnoucí koalice ANO dosadila do vedení společnosti. Uchytil dříve při policejních výsleších nelegálnosti popřel.

Obžalovaní kauzy Stoka Jiří Švachula – Bývalý člen hnutí ANO a exmístostarosta městské části Brno-střed, kde podle policistů manipuloval s veřejnými zakázkami, ústřední postava obžalované skupiny. Strávil dvacet měsíců ve vazbě. Vinu popírá. Saman El-Talabani – Klíčový svědek, podnikatel s iráckými kořeny, který měl vazby na politiky brněnského ANO, s nimiž dle vlastního svědectví ovlivňoval zakázky a vybíral úplatky nejen v Brně-střed, ale rovněž v brněnských městských firmách. Usiluje o status spolupracujícího obviněného. Petr Liškutin – Bývalý člen hnutí ANO a exmístostarosta městské části Brno-Ivanovice. Na radnici Brna-střed vedl investiční odbor. K činům se nepřiznal. Petr Kosmák – Bývalý vedoucí technik správy nemovitostí na radnici Brno-střed, kam jej dosadili Švachula s Liškutinem. K vybírání úplatků od podnikatelů se přiznal. Usiluje o status spolupracujícího obviněného. Lubomír Smolka – Spoluvlastník stavební společnosti Kros-stav, která je v kauze také obžalována. Při výsleších se k uplácení přiznal a rovněž popsal údajnou korupci v brněnské fakultní nemocnici, brněnské Správě železnic, v Centru sociálních služeb i v Praze 4. Na základě jeho svědectví byly jmenované čtyři kauzy vyčleněny do samostatného vyšetřování. Usiluje o status spolupracujícího obviněného. Pavel Ovčarčin – Brněnský podnikatel, který prý pomáhal vybírat úplatky od podnikatelů, vytipovával rovněž společnosti, které měl oslovit s nabídkou získávání tendrů pod podmínkou úplaty. Bývalý společník Samana El-Talabaniho, spolu s ním je nepravomocně odsouzen i v kauze daňových podvodů. K činu se přiznal a usiluje o status spolupracujícího obviněného. Petr Kalášek – Podnikatel, který údajně vybíral úplatky za tendry od dalších byznysmenů. Obžalobu a jakoukoliv vinu od počátku kauzy odmítá. Ivan Trunečka – Podnikatel, který přes své společnosti vyhrává velké množství zakázek v brněnské městské firmě Teplárny Brno. V souvislosti s Trunečkou a teplárnami policie podezřívá z korupce i syna druhého muže hnutí ANO Jaroslava Faltýnka – Jiřího Faltýnka. Vinu odmítá. Jiří Hos – Vlivný člen brněnské ODS, podle výpovědi Pavla Ovčarčina na systému zmanipulovaných tendrů rovněž profitoval. Vinu odmítá. Michal Unzeitig – Podnikatel, který údajně dal úplatek. K činu se přiznal. Policisté ho nepovažují za součást zločinecké organizované skupiny. Luboš Krejčí – Podnikatel, který údajně přes svou společnost UNO manipuloval zakázky v Brně, ale podle podezření vyšetřovatelů i v Praze. Pracoval v úzkém kontaktu s obžalovaným Smolkou. Podle vyšetřovatelů ale není členem organizované zločinecké skupiny.

K činu se nedoznal. Kros-stav – Společnost, kterou spoluvlastní obžalovaný Lubomír Smolka. Právě přes ni se prý Smolka nezákonně dostával k tendrům v Brně-střed a podle podezření i v dalších městských firmách, případně na radnici Prahy 4. UNO – Firma obžalovaného Luboše Krejčího, která se údajně podílela na manipulaci tendrů. Podle vyšetřovatelů nicméně není členem organizované zločinecké skupiny.

Dalšími stíhanými jsou Karel Weigl a jeho firma KWM Plus, Jaroslav Horký a Wak nebo společnost Štuk Helma s šéfem Zdeňkem Helmou.

Nově stíhaní jsou podnikatelé, proti kterým vypovídal jejich kolega Lubomír Smolka, majitel stavební firmy Kros-stav. Ten s policisty dlouhodobě spolupracuje, protože usiluje o status spolupracujícího obviněného – a tím i výrazně nižší trest. Společně se Švachulou nyní jako obžalovaný už dochází k soudu. Stíhání nové pětice policisté opírají také o výpověď dalšího obžalovaného, podnikatele Pavla Ovčarčina.

Ovčarčin a Smolka podle obžaloby nejen získávali zmanipulované zakázky. Skupině kolem expolitika Švachuly zároveň vytipovávali další stavebníky, kteří by byli ochotní se do ohýbání tendrů zapojit, a následně od nich také vybírali úplatky.

Zatímco policisté nyní pracují na obžalobě stíhaných podnikatelů, u soudu je zatím 11 stíhaných a dvě firmy.

Švachula – který podle policistů fungoval ve středu skupiny – na rozdíl od části spoluobžalovaných vinu kategoricky odmítá.

Úplatky na radnici Prahy 4 i v brněnské fakultní nemocnici

Obžalovaný podnikatel Smolka je pro vyšetřování korupce v Brně zásadní. Vypověděl, že za zisk zakázek uplácel i v brněnských městských firmách nebo v Praze. Stopa vyšetřovatelů tak vede i na investiční odbor Prahy 4, kde Smolka se svým Kros-stavem rovněž soutěžil o veřejné zakázky. Podle Smolky z úřadu dopředu dostával rozpočty, podle kterých stanovoval cenu tak, aby zbylo 15 procent na úplatky. Smolka policistům vypověděl, že do Prahy ho "přivedl" Luboš Krejčí − další obžalovaný podnikatel v kauze Brno-střed. "Krejčí se Smolkou říkali, že těch 15 procent jde 'pro někoho'," vypověděl projektant David Žalio s tím, že si nepamatuje, pro koho měl být úplatek určený. Nekonkrétní byl i samotný Smolka. Krejčí svou vinu popírá.

Policisté při razii v roce 2019 ale navštívili i brněnskou fakultní nemocnici. I zdejší personál podezřívají z korupce. Podkládají to opět Smolkovými výpověďmi, ale i odposlechy.

Smolka vypověděl, že pracovníci zdejšího investičního oddělení po něm chtěli za získání zakázky příspěvek 20 tisíc na vánoční večírek. Tendr se konal jen naoko. Všechny soutěžní nabídky dodal ve skutečnosti on. "Bylo nám řečeno, že máme dodat ještě dvě firmy, respektive dva rozpočty, aby nám tuto zakázku pokryly," uvedl Smolka.

V dalším případě podle své výpovědi zase prý za zisk zakázky koupil skříňku do kanceláře za 17 tisíc. Jeho výpověď opět potvrzuje někdejší projektant firmy Kros–stav Žalio. Manipulace s tendry zachytili policisté i v odposleších.

"Je důležité, aby ten projekt byl do padesáti tisíc. Protože do padesáti tisíc to nemusí zveřejňovat. To je pro ně důležité," zaznamenali policisté z řeči jednoho ze zaměstnanců nemocnice se Smolkou.

Jindy další pracovník Smolkovi sděluje, že v soutěži o tendr osloví pět firem. Na to mu Smolka říká: "No tak my musíme dát těch pět, no, dáme známých."

Exředitel brněnské Správy železnic: Upravte položky na "vykrytí"

Široce se Smolka rozhovořil o rozdělování tendrů u brněnské Správy železnic. Podle něj zakázky přímo řešil s dvěma bývalými přednosty správy budov a bytového hospodářství zmíněné organizace Pavlem Hvozdenským a Miloslavem Benešem.

Ti mu každý rok měli přidělit čtyři až pět zakázek do 200 tisíc. Za to, jak Smolka vypověděl, dostávali "desátky".

"Byl jsem v kontaktu s předsedou Hvozdenským, který po dokončení kalendářního roku obdržel z té celkové škály zakázek tři procenta. Toto bylo první roky. A poslední rok, než Hvozdenský odešel do důchodu, to byla čtyři procenta," popisoval kriminalistům Smolka. Hvozdenský odešel do penze v roce 2017, po něm jeho místo obsadil Beneš. "Naše další spolupráce probíhala úplně stejně. I způsob, jakým se panu Benešovi odváděly peníze," pokračoval Smolka, jehož výpověď nezávisle na něm potvrdil i projektant a rozpočtář firmy Kros-stav Žalio. "Po dohodě s panem Smolkou nám tendry přiděloval za uvedenou provizi," řekl Žalio o Hvozdenském.

Jejich výpovědi dokládají i pořízené odposlechy, na kterých je zachyceno, jak Smolka s bývalými přednosty řeší jednotlivé zakázky.

"Beneš se chtěl ještě domluvit, aby upravil ty dvě položky − tak, jak to říkal na to vykrytí, myslí si, že pro toho jejich rozpočtáře to problém nebude, je to o tom, že to v podstatě kryje to, co v tom rozpočtu oficiálně je, a bylo by lepší, kdyby to trochu upravili," zaznamenali si policisté například u hovoru Smolky s Benešem. Ten na Správě železnic skončil minulý rok v říjnu. Podle jeho slov jeho odchod nesouvisel s kauzou Brno-střed, ve které figuruje jako podezřelý.

Podezření u své osoby Beneš označil za "nesmysl". "Pan Smolka byl normálně náš dodavatel. Je to tvrzení proti tvrzení. Řešili jsme spolu pouze pracovní záležitosti, nic víc," argumentoval Beneš. Na otázku, co to znamená "rozpočet na vykrytí", odpověděl, že "to teď nebude říkat". Podobně reagoval i jeho předchůdce Hvozdenský, který se Smolkou jezdil na dovolené do rakouských Alp. Společnost jim dělal i nyní rovněž obviněný bývalý vedoucí investičního odboru v Brně-střed a vyloučený člen ANO Petr Liškutin.

"Není to pravda, normálně u nás soutěžil. Znám ho, je to kamarád. Cestu do Rakouska jsem měl zadarmo, ale ubytování jsem si platil sám," dušoval se Hvozdenský, který si podle zjištění policistů od Smolky půjčoval rovněž permanentku na zápasy brněnské hokejové Komety.

Smolka na odposleších rovněž zmiňuje zaměstnance brněnského Moravského zemského muzea, kterým za zisk ze zakázek například platil dovolenou. "S přítelem nemají peníze, rádi cestují a tu dvacku jim každý rok dám. A je šťastná," hovoří například o jedné ze zaměstnankyň muzea Smolka. I ta jakoukoli vinu odmítá. Další vyšetřování probíhá rovněž kolem brněnského Centra sociálních služeb.