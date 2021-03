Ekonom a člen nejužšího vedení České národní banky Tomáš Holub ještě na začátku loňského roku viděl hospodářský vývoj v Česku relativně optimisticky. Jak uvedl v rozhovoru pro HN, běžné občany měl čekat "velmi solidní rok" a ekonomika měla jen mírně zpomalit. Ale ani tento odborník s mnohaletou praxí v předpovídání hospodářského vývoje nemohl tušit, že přijde globální pandemie a všechno bude jinak.

Česko je dnes jedna z nejvíce zasažených zemí v Evropě, má za sebou největší propad ekonomiky v historii a už druhé zavření většiny obchodů a služeb. ČNB třikrát snížila svoji klíčovou úrokovou sazbu, aby zlevnila úvěry a pomohla podnikům. Dvoutýdenní repo sazba je nyní blízko nule, na úrovni 0,25 procenta.

Letos ČNB oficiálně počítá s tím, že sazbu bude postupně zvyšovat, aby se připravila na nástup inflace. Pro zvýšení mluví rostoucí mzdy a překvapivě dobrá výkonnost průmyslu, který se dokonce vrátil na předcovidovou úroveň.

Holub a jeho kolegové ze sedmičlenné bankovní rady nyní tedy řeší dilema, na kdy zvyšování načasovat, protože konec pandemie je stále nejistý.

Mělo by přijít v okamžiku, kdy se díky vakcinaci "blížíme do nějaké koncovky", říká Holub. "Ale slovo koncovka se těžko říká, protože mám pocit, že skončíme jednu vakcinační kampaň a bude muset nastoupit další kvůli mutacím. Ale aspoň by to byla nějaká jistota, že nebudeme žít ve světě, jejž popisuje vtip, který jsem nedávno slyšel od svých dětí: Jak se jmenují čtyři roční období? Lockdown, léto, lockdown, lockdown." Za takových okolností by pro zvyšování sazeb ruku nezvedl, dodává.