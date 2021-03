Tři a půl měsíce před ostrým startem hlavní prázdninové sezony unie přiblížila, jak se bude v létě cestovat. Výchozí podmínky jsou jasné: státy jižní Evropy bez turistického ruchu ekonomicky krvácejí a spoléhají na to, že letní sezona alespoň kapku vypomůže vyčerpaným firmám, hotelům i státním rozpočtům. Čím víc turistů, tím lépe.

Současně je ale řada zemí Evropské unie na prahu další vlny covidové epidemie. A jak to bude v létě s virem, zda se na chvíli skryje jako loni, při aktuálních mutacích nikdo neví. Takže by bylo ideální, kdyby se do turistiky pustili jen očkovaní, kteří jsou chráněni před viry a současně – podle stávajících poznatků – nemoc neroznášejí.