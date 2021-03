Je to záhada. Koronavirová epidemie postihla naši zemi nejhůř na světě, Češi padají jako mouchy, krematoria nestíhají. A vládní ANO, které za to všechno nese odpovědnost, se přesto podle většiny průzkumů stále těší přízni 25 procent voličů. Sice klesá, ale znatelně méně a pomaleji než u vládních stran v jiných zemích. Například na Slovensku, které je postiženo sice vážně, ale zdaleka ne tak jako Česko, propadla hlavní vládní strana OLaNO Igora Matoviče oproti volebnímu výsledku o 16 procent. V Británii před začátkem vakcinace zaznamenávali vládní konzervativci desetiprocentní propad, podobně jako Kaczynského Právo a spravedlnost v Polsku. Otázka tedy zní: Proč si zrovna Andrej Babiš, zodpovědný za to, že se z Česka stal koronavirový hřbitov, vede i přes pokles preferencí stále relativně dobře?

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 90 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Mobilní aplikaci HN

Web bez reklam

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč. Vaše e-mailová adresa: * Proč ji potřebujeme? Zadejte prosím platný e-mail. Tento e-mail je již použit. Zadejte jiný nebo se přihlaste Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se. Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Pokračováním nákupu berete na vědomí, že společnost Economia, a.s. bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu: Platba kartou Rychlá online platba Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.