Zatímco před deseti lety bylo pro rodiče důležité vybavení škol moderní technikou, v roce 2019 už kladli velký důraz hlavně na přístup učitelů k dětem a vytvoření přátelské atmosféry. Podle nového průzkumu PAQ Research pro Nadaci České spořitelny a EDUin jsou rodiče ke vzdělávání na základních školách kritičtější než dříve. Netýká se to jen těch vysokoškolsky vzdělaných, kteří mají vyšší nároky, ale i rodičů dětí se špatným prospěchem a z horších ekonomických poměrů.

„To může být dáno mimo jiné horší kvalitou škol navštěvovaných dětmi z chudšího prostředí, nižší důvěrou těchto rodičů ve stát či častějšími konflikty spojenými s prospěchem,“ vysvětluje Daniel Prokop, jeden z autorů studie, kterou mají HN exkluzivně k dispozici. Výzkumníci se v ní zaměřili na to, jak rodiče s odstupem desetiletí hodnotí vzdělávání svých dětí, jaké kvality očekávají od učitelů a co by škola měla jejich dětem dát.