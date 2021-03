Lidé bytostně touží po skutečných zážitcích i aktivitách a vrátí se k nim hned, jak to bude možné, uvedl loni v srpnu ve svém pravidelném měsíčním komentáři britský investor Nick Train. Z pozice portfolio manažera řídí fond Lindsell Train Global Equity Fund, který investuje do akcií po celém světě. Train to napsal v době, kdy byl konec pandemie koronaviru stále v nedohlednu a ani nebylo jasné, kdy a jak rychle budou na trh uvedeny vakcíny.

"Opět přijde čas nočních klubů, Disneyho zábavních parků, veletrhů, luxusního nakupování v kamenných obchodech a živého fotbalu s diváky. Je to prostě lidská přirozenost," nechal se slyšet Train. A nezůstal jen u slov – lidem, kteří investovali do jeho fondu, oznámil, že navýšil akciové podíly například v Manchesteru United, slavném anglickém klubu z Old Trafford, v americkém mediálním a zábavním koncernu Walt Disney a ve společnosti World Wrestling Entertainment, jež pořádá zápasy wrestlerů.