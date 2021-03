Mohli bychom to psát pokaždé, když se obsazují volná místa v Radě České televize. Také tentokrát se přihlásilo několik desítek zájemců, přičemž sestavu kandidátů znovu tvoří mix upřímných lidí s až naivním zápalem pro věc, zvláštních postav a politických figur. V úterý a ve středu se při veřejném slyšení přenášeném po internetu představí celkem 54 lidí. Poslanci jim nepochybně poděkují za čas věnovaný kandidatuře a za zájem o média veřejné služby. Stejně jako kdykoliv jindy předtím ale nakonec nerozhodne to, co budou kandidáti říkat před mikrofonem, ale spíše to, jakou podporu mají zajištěnou v zákulisí. Každý politik se pochopitelně bude zaklínat, že jeho strana žádné, ale fakt žádné favority nemá a startovní čára je pro každého uchazeče stejná.

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 80 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Mobilní aplikaci HN

Web bez reklam

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč. Vaše e-mailová adresa: * Proč ji potřebujeme? Zadejte prosím platný e-mail. Tento e-mail je již použit. Zadejte jiný nebo se přihlaste Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se. Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Pokračováním nákupu berete na vědomí, že společnost Economia, a.s. bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu: Platba kartou Rychlá online platba Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.