Sociální demokraté si týden po Velikonocích zvolí nového předsedu. Pro stranu to v mnoha ohledech bude premiéra. Poprvé se bude muset tak velké stranické zasedání, kterého se běžně účastní stovky delegátů, konat on-line. ČSSD se má také výrazněji otevřít osobnostem z jiných stran i nestraníkům. Sjezd by měl dát definitivní odpověď, zda půjde do voleb se Stranou zelených. Poprvé od 90. let také budou sociální demokraté ladit formu na volby, v nichž hrozí, že se nedostanou do sněmovny. Navíc prvně od dramatického klání v roce 2011, kdy Bohuslav Sobotka porazil Michala Haška o 19 hlasů, nemá sjezd jasného favorita. Stávajícího předsedu Jana Hamáčka, který je zároveň vicepremiérem vlády Andreje Babiše (ANO), vyzval dosavadní místopředseda Tomáš Petříček, který je ve vládě ministrem zahraničí.

