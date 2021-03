Finanční skupina PPF miliardáře Petra Kellnera chce spojit část svého českého úvěrového byznysu s bankou Moneta, získat v novém uskupení kontrolu, a vytvořit tak jednoho z největších hráčů v oblasti spotřebního financování na tuzemském trhu.

Podle návrhu by se měly do Monety začlenit Air Bank, česká a slovenská část splátkové firmy Home Credit a také úvěrová firma Benxy. Nejprve ale bude třeba přesvědčit akcionáře Monety, že je taková transakce za dobrou cenu. Dosavadní návrh PPF, podle kterého by se měly firmy ze skupiny Air Bank směnit za akcie Monety, je podle analytiků příliš drahý. Monetu návrh oceňuje na asi 1,5násobek čistých aktiv banky, zatímco skupina Air Bank by se prodávala mnohem dráž − asi za 2,5násobek. PPF se proto snaží ukázat, že se její firmy dobře vypořádávají s pandemickou krizí a mají potenciál, který nabídnutou cenu ospravedlní.

Ve čtvrtek PPF poprvé zveřejnila hospodářské výsledky svých čtyř zmíněných firem. Ty jako celek loni vykázaly čistý zisk 1,5 miliardy korun, což je jen o 16 procent méně než předloni. Dopad pandemie byl podle PPF vzhledem k využívání digitálních kanálů relativně omezený, zatímco velkým bankám zisk klesl více. Počet aktivních klientů skupiny dosáhl 1,2 milionu a celkový čistý objem úvěrů byl 56,7 miliardy korun.

Analytici ale upozorňují, že výsledky jsou těžko porovnatelné, protože jsou neauditované a jen zkombinované, nikoli konsolidované. To znamená, že nezohledňují vzájemné transakce mezi jednotlivými členy skupiny.