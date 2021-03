Na místě chátrajícího dopravního uzlu v pražských Holešovicích má do čtyř let začít vyrůstat nová městská čtvrť Bubny-Zátory. Pojme až 25 tisíc obyvatel a její dominantou bude nová budova Vltavské filharmonie za šest miliard korun. Stavět na takzvaných brownfieldech, tedy nevyužívaných průmyslových plochách, je i kvůli zdražujícím se pozemkům stále populárnější. A to nejen v hlavním městě. Mění se tak třeba i brněnská čtvrť Cejl.

"Začali jsme si uvědomovat, že není tak jednoduché zastavovat volnou plochu a zeleň," říká v rozhovoru pro HN architekt Martin Krupauer z ateliéru A8000. Právě jeho jméno spojuje obě zmíněné lokality. Krupauer má na starosti mimo jiné přípravu výstavby zmíněné Vltavské filharmonie a chystá také přestavbu území Špitálka na Celju. Brownfieldy jsou podle něj vhodnou půdou pro velké architektonické projekty.

HN: Je v Česku vůbec poptávka po moderních stavbách?

Kdybyste se mě zeptal před deseti lety, byl bych výrazně skeptičtější. Myslím, že se to začíná měnit nejen díky nové generaci architektů, ale celkově občanů. Není to však stále tak dobré jako na západ od nás. Ale obecně se vnímání posouvá. Lidé se vrací do měst, baví je tam žít a trávit volný čas. Veřejný prostor je stále více předmětem debat.

HN: Přesto projekty s prvky moderní architektury dlouhodobě vzbuzují nevoli nemalé části veřejnosti. Naposledy to bylo vidět například u přestavby pražského Masarykova nádraží.