Do lukrativního křesla v dozorčí radě ropné firmy Rosněfť usedne už brzy bývalá rakouská ministryně zahraničí Karin Kneisslová. Odchody vrcholných politiků do byznysu výjimečné nejsou, v tomhle případě je to ale jinak. Rosněfť je kolos, který patří ruskému státu a Kreml jeho dozorčí radu evropskými politiky rád doplňuje. Kneisslová se tu setká například s někdejším německým kancléřem Gerhardem Schröderem.

Vřelý vztah k Moskvě ukázala v roce 2018, kdy jí na svatbu přijel ruský prezident Vladimir Putin a zatančil si s ní. Tehdy byla ministryní zahraničí za Svobodnou stranu Rakouska. Ve správních radách ruských společností ale není ze své země sama, zasedají v nich další čtyři bývalí rakouští ministři a kancléři. Je to největší zastoupení někdejších politiků ze všech zemí Evropské unie.

"Zvláštní vztah k Rusku má historické důvody, přinejmenším z doby studené války. Rakouská neutralita je součástí politické identity," řekl HN odborník na evropskou krajní pravici Anton Šechovcov, který žije ve Vídni. Po druhé světové válce byla země rozdělena na okupační zóny vítězných mocností, v roce 1955 ale vojska odešla výměnou za neutralitu země.