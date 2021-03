Hle, část hrubého domácího produktu jsme začali vyrábět skutečně doma. Kdysi jsme vše vyráběli "hrubě" v továrnách, v dolech a těžkých slévárnách, v kilech a tunách, nyní se část ekonomiky, zejména služeb, vaří přímo z domova. Z našeho hrubého domácího produktu – míněno národního – se stává jemný domácí (ale opravdu domácí, home-made) produkt. A jak bývá na výrobcích uváděno Made in Hongkong, mohli bychom třeba brzy začít uvádět: Made at home.

Jemný domácí produkt

V hospodách jsme si mohli dát skvělou domácí limonádu, domácí paštiku nebo domácí knedlíky – a teď si můžeme dát domácí produkt ekonomický. No a tím domácím, v té pomyslné domácí limonádě, se míní to, že nebyla vyráběna v továrnách, ale opravdu doma. Jak kouzelná ekonomika, řekl by si třeba takový Jan Amos Komenský nebo kdokoli z dávné doby, kdyby se probudili dnes, že se naše hospodářství přetavuje do podoby, v níž se dá pracovat z domova. Škola chodí za dětmi místo toho, aby děti chodily do školy, a podobně tak kanceláře.