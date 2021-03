Na březnové schůzi sněmovny poslanci rozhodli, že pro další projednávání návrhu nového stavebního zákona už nebude základem původní materiál ministerstva pro místní rozvoj, ale komplexní pozměňovací návrh sněmovního hospodářského výboru, který počítá s tím, že by všechny stavební úřady měly i se svými zaměstnanci spadat pod jednotnou státní stavební správu. Řada opozičních poslanců však tuto verzi nejenom že kritizuje, ale přímo odmítá. S ohledem na to, že se ve sněmovně už objevilo velké množství pozměňovacích návrhů, poslanci přerušili projednávání předlohy zákona do konce března, aby získali čas na přípravu.

Podle původního ministerského návrhu by účinnost nového stavebního zákona měla nabíhat postupně až do července roku 2023. Pro mnohé developery to znamená, že pozemky, které nakoupili a které jsou územním plánem určeny pro výstavbu, budou ještě nějaký čas ležet ladem. A tak přemýšlejí, co s nimi, aby po dobu vlekoucího se stavebního řízení byly k užitku. K neotřelému řešení přistoupila společnost Geosan Development, která na pražském Chodově zakoupila pozemek, na němž stojí starší, dlouhou dobu nevyužívaný dům. Než developer získá povolení potřebná pro jeho odstranění, aby na pozemku mohl začít budovat nový rezidenční projekt, rozhodl se nabídnout nemovitost k bezplatnému využití veřejně prospěšným organizacím. Díky tomu bude dům již od března po dobu dvou let užívat nezisková organizace Naděje, poskytující pomoc lidem bez domova. A tak aspoň někomu svitla naděje.

Článek byl publikován v komerční příloze HN Reality.