Snímky rudé planety, které v posledních týdnech z Marsu posílá průzkumné vozítko NASA Perseverance, berou dech. Vyvolávají dojem, že druhou nejmenší planetu sluneční soustavy má lidstvo na dosah. Například vizionář Elon Musk už koncem minulého roku prohlásil, že je přesvědčený o tom, že se svou společností SpaceX dostane lidi na Mars do roku 2026. Podle vesmírného vulkanologa Petra Brože, specializujícího se na výzkum sopek na Marsu, ale i v celé sluneční soustavě, však cesta na Mars i pobyt na něm obnáší spoustu komplikací, které ještě neumíme vyřešit. Na Marsu je velká radiace a toxické chloristany. Navíc – nikdy to nebude cesta kratší než na dva roky. Případná budoucí kolonie na Marsu by podle Brože mohla nalézt úkryt v některém z lávových tunelů, jež by na planetě měly být. „Takové tunely mohou být desítky a stovky kilometrů dlouhé. Bylo by možné je uzavřít a natlakovat atmosférou. Šlo by v nich žít,“ zamýšlí se v rozhovoru pro HN vědec z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR.

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 90 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Mobilní aplikaci HN

Web bez reklam

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč. Vaše e-mailová adresa: * Proč ji potřebujeme? Zadejte prosím platný e-mail. Tento e-mail je již použit. Zadejte jiný nebo se přihlaste Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se. Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Pokračováním nákupu berete na vědomí, že společnost Economia, a.s. bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu: Platba kartou Rychlá online platba Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.