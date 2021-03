Z továrny na panty u dveří vybudoval Pavel Juříček nadnárodní společnost, která dodává komponenty řadě evropských automobilek. Jeden z nejbohatších Čechů se však do pěti let hodlá z vedení firmy Brano stáhnout. Podnik s ročními tržbami okolo šesti miliard korun v budoucnu povede jeho syn Václav. "Na tu roli ho připravuji už 14 let," říká Juříček v rozhovoru pro HN. Poslanec a člen hnutí ANO končí také v roli poslance, v podzimních sněmovních volbách už kandidovat nebude. "Hnutí ANO se odklonilo od svých původních myšlenek. Vadí mi, že jsme zbytečně ustupovali levicovému neomarxistickému pojetí světa," tvrdí. Členem hnutí ale hodlá zůstat i nadále.

HN: Už jste se definitivně rozhodl, zda budete kandidovat i v podzimních sněmovních volbách?

Nebudu. Politika není pro mě. Je strašlivě neefektivní, je tam spousta pokrytectví a lží. Lidé se navíc ve sněmovně často vyjadřují k věcem, o kterých nevědí vůbec nic. Podle mě je velký rozdíl mezi názorem a znalostí. Poslanci často u pultíku říkají svůj názor, ale nevědí. Kdežto já když o něčem mluvím, tak vím. A to je ten rozdíl.

HN: Takže vystřízlivění? Proč jste vůbec před čtyřmi lety do politiky šel?

Doufal jsem, že budu mít ve sněmovně trochu vliv, což ale moc neplatí. I když třeba na hospodářském výboru nějaký respekt mám.