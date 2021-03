Pražské městské státní zastupitelství definitivně odložilo trestní oznámení na premiéra Andreje Babiše a exministra zdravotnictví Adama Vojtěcha v souvislosti s enormním množstvím obětí koronavirové pandemie. Pro některé pozůstalé po obětech jde o rozhodnutí jistě nepříjemné, ale s chladnou hlavou nutno říci, že je uměřené a moudré. A to jak věcně, tak z pohledu žádoucího rozlišování různých typů odpovědnosti.

Po věcné stránce je nepředstavitelné, že by Andrej Babiš byl při svém rozhodování veden záměrem udělal z Česka koronavirový hřbitov. Úmyslný trestný čin tedy lze vyloučit. A pokud by někdo chtěl tvrdit, že přivodil tisícům lidí smrt z nedbalosti, tak by bylo potřeba prokázat, že přesně věděl, co má dělat, a neudělal to. Což v unikátní situaci, kterou je koronavirová epidemie, prostě prokázat nejde. Přístupy k lockdownům i nošení roušek se ve světě lišily a ani česká odborná obec se stoprocentně neshodovala, co funguje lépe a co hůře. Viděno zpětně, Babiš a spol. pokazili, co mohli, možná i z vypočítavosti, ale za omyly a zmatky v právním státě nikoho posílat do tepláků nelze.