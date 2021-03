Název hořké komedie dvojice Svěrák & Smoljak Nejistá sezona asi nejlépe vystihuje to, co se nyní děje v autobranži. Loňský rok se podobal jízdě na divoké horské dráze. Pandemie nejdřív zavřela autosalony, pak i výrobní závody. Následně jsme autosalony otevřeli, ale zase jsme neměli kvůli výpadkům výroby moc co prodávat, až jsme opět museli showroomy zavřít. Letos výroba běží, a my máme zase zavřeno. Co tohle všechno způsobí, je nabíledni: loni poklesly v Evropě prodeje osobních automobilů o 24 %, u nás téměř o 19 %. Letošek vůbec není lepší. V lednu hlásí Evropa meziročně propad opět o 24 %, v Česku za první dva měsíce o "rekordních" 19 %. Co je však mnohem vážnější: zatímco loni šly poklesy hlavně na vrub nabídky, tj. automobilky nebyly schopné dodávat požadovaná množství, letos jde převážně o pokles poptávky.

Hlavní příčinou je nejistota. U zákazníků, u sítě obchodníků a dovozců a koneckonců v celé společnosti. Nejistota logicky vyplývající ze situace, kdy nikdo nedokáže odhadnout, jak rychle se podaří pandemii zvládnout a jaké dopady zanechá. K tomu bohužel přispívají vládní opatření, která – ač míněna dobře – působí nekoordinovaně a jakoby bez znalosti pravého stavu věcí. Aby toho nebylo málo, výrobci se potýkají s částečným přerušením logistických toků kvůli uzavřeným hranicím a s nečekaným výpadkem v dodávkách polovodičových čipů.