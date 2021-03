V rozvoji moderních technologií už nechceme záviset na Spojených státech a Číně. Do digitální ekonomiky proto v dalších letech nalijeme 150 miliard eur (téměř čtyři biliony korun), ohlásila Evropská komise. V úterý večer představila vizi, která má sedmadvacítce umožnit, aby byla po technologické stránce více soběstačná. Právě USA a státy jihovýchodní Asie v čele s Čínou dosud světu dominují ve výrobě počítačových čipů, vývoji umělé inteligence i v rozvoji dalších klíčových technologií. To se má do budoucna změnit.

V rámci programu jménem Digitální kompas si proto komise vytkla ambiciózní cíle, které by měla Evropská unie splnit do roku 2030. Do té doby se má zdvojnásobit unijní podíl na globální výrobě čipů na 20 procent. Každý Evropan by měl mít přístup k rychlému gigabitovému internetu a tři ze čtyř evropských firem by měly využívat technologie umělé inteligence, cloudových serverů nebo analýzy velkých dat.