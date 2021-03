Před dvěma lety bývalý manažer Penty Václav Brož koupil na Bruntálsku strojírnu, která umí vyrobit ocelové díly těžké až 12 tun a smontovat je do mnohem větších konstrukcí. Ve firmě s dobrou pověstí na německém trhu investoval do automatizace výroby a obešel zprostředkovatele. Díky tomu má Strojírna Jan Bacho zaměstnávající 100 lidí mnohem větší marže a může si dovolit své zaměstnance slušně zaplatit. "Není důvod, proč by v Česku nemohla fungovat německá produktivita za německé platy," popisuje Brož svou vizi. Už nyní si společnost v okrese s dlouhodobě vysokou nezaměstnaností může dovolit nabízet dělníkům mzdy 35 tisíc měsíčně.

Podle Brože mají podniky zaměřené na středně těžké strojírenství, které jsou potřeba pro průmyslovou automatizaci, perspektivu: hlavně pokud spojují vlastní konstrukci, inženýring a montáže. Dalším důvodem, proč vidí "své" odvětví pozitivně, je i změna dodavatelských řetězců velkých globálních koncernů, které je chtějí zkrátit a hledají schopné dodavatele v Evropě.