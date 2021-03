Český bankovní trh se v posledních měsících významně mění. Poté co se o tom delší dobu hovořilo v zákulisí, zasedli šéfové a majitelé finančních domů k jednacím stolům a probírají vzájemná spojení. Vedení Monety Money Bank vyjednává o sloučení s Air Bank, českou i slovenskou částí splátkové firmy Home Credit a také úvěrovým poskytovatelem Benxy, které patří do finanční skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Raiffeisenbank zase nedávno odkoupila sto procent akcií Equa bank od britského investičního fondu AnaCap Financial Partners a také oznámila, že chce získat většinu z 370 tisíc retailových klientů ING Bank, která po dvaceti letech končí s osobním bankovnictvím v Česku.

Probíhající fúze navíc nemusí být jediné, ke kterým letos na českém trhu dojde. V rozhovoru pro HN to říká člen představenstva a vrchní ředitel zodpovědný za retail v ČSOB Jan Sadil. "To nejočekávanější se sice již oznámilo, ale na trhu stále pár příležitostí je a jedna či dvě věci ještě mohou přijít," tvrdí.