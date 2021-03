Postavit v Praze bytový dům trvá v některých případech až deset let. Z toho osm let zabere sbírání potřebných povolení od úředníků a dva roky výstavba samotná. Zdlouhavý povolovací proces má dvě příčiny: šestadvacetkrát novelizovaný stavební zákon z roku 2006 a zastaralý územní plán hlavního města z roku 1999. Zatímco první z problémů by měl letos zmizet – vláda chce ještě do podzimních voleb schválit nový stavební zákon –, druhý může povolování staveb brzdit ještě několik následujících let. Pražský magistrát podle informací HN opět nestíhá termín, kdy měl současný územní plán nahradit novým, takzvaným Metropolitním plánem. Podobně jsou na tom i další města a obce v Česku. Vláda proto plánuje opět prodloužit platnost stávajících územních plánů, a to až do roku 2025.

