Neposlouchá se to dobře, ale lidé s těžkým průběhem covidu si za problémy často mohou sami. K rizikovým faktorům patří vedle věku, který nikdo z nás neovlivní, i nadváha, kterou ve většině případů ovlivnit lze. Svědectví z jednotek intenzivní péče jsou jasná: velkou část mladých lidí vážně postižených covidem musí zdvihat – když už ne jeřáb, tak zcela jistě větší počet zdravotních sester. Ne že by to platilo vždy, covid samozřejmě může zabít i zcela zdravého sportovce, ale statisticky obezita a covid prostě souvisí. Vidíme to i z toho, že se nemoci výjimečně daří v zemích, kde má většina populace nadváhu – mezi které patří i Česko. Covid je v tomto smyslu vlastně civilizační choroba.

Je to opravdu brutálně jednoduché: kdybychom zhubli, nebylo by v covidové epidemii tolik lidského neštěstí, ekonomické škody by byly nižší, všem by se nám žilo lépe než teď. Což nás přivádí k myšlence, jestli bychom se neměli začít obezitou skutečně vážně zabývat. I když nakonec covid asi "vyřešíme" vakcinací, může přijít obdobná nemoc, která z tlouštíků zase udělá kandidáty krematoria. Nehledě na to, že obezita je rizikovým faktorem i u "klasických" onemocnění – kardiovaskulárních chorob, nemocí pohybového aparátu a podobně. Prostě kdo je těžký, představuje zátěž nejen sám pro sebe, ale i pro zdravotnický systém. A protože se na hrazení zdravotní péče podílíme solidárně všichni, je dotyčný zátěží pro celou společnost.