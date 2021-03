Nejdůležitější v soupeření s populisty je jednota opozice, ale Česko ještě není tak daleko na cestě k maďarskému modelu, který už není demokracií, varuje v rozhovoru pro HN britský historik a politolog Timothy Garton Ash. Pandemie podle něj populisty oslabila jen krátkodobě a je možné, že se jejich síla vrátí, pokud Evropa nezvládne ekonomickou obnovu.

HN: Při pohledu z Prahy vypadá britská očkovací strategie jako úspěšná. Vypadá to tak stejně při pohledu z vašeho domova? Už jste byl očkován?

Ano, dostal jsem očkování AstraZeneca před pár dny v Oxfordu. Jsem tomu velmi rád. Ale v Británii není důvod pro nějakou národní škodolibou radost. Velká Británie má jednu z nejvyšších, či možná dokonce nejvyšší smrtnost v přepočtu na 100 tisíc obyvatel na světě. Takže nemůžeme říci, že se to podařilo dobře řešit. Ale začátek očkování byl zorganizován impozantně dobře. A ukazuje, že kompetence je velmi důležitá. Dostali to na starost velmi schopní lidé, kteří to udělali jednoduché, využili místní zdroje a myslím, že z toho plynou zajímavé zkušenosti. Obávám se, že je to v dost drsném kontrastu s tím, jak to řešila Evropská komise.