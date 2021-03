Gabriele Grego, šéf newyorského hedgeového fondu Quintessential Capital Management (QCM), na sebe občas bere práci, kterou dělají spíš soukromí detektivové. Chodí osobně na adresy vytipovaných firem, nahlíží do výrobních hal či skladišť a vyzvídá informace od nic netušících zaměstnanců a dodavatelů.

Fond QCM je takzvaný short seller – vydělává peníze sázkou na pokles akcií. Navíc je short seller aktivistický, vyhledává firmy, které podvádějí, a pak svá podezření zveřejňuje, aby akcie srazil dolů. Jde o velmi riskantní byznys, protože zisk je omezený, zatímco neúspěch může způsobit téměř neomezené ztráty. Grego se proto potřebuje přesvědčit na vlastní oči, že důkazy, se kterými do takové transakce jde, jsou nezpochybnitelné. Jeho tým zároveň prosívá účetní závěrky, finanční výkazy a regulatorní oznámení, tráví čas stovkami telefonátů. „Najdeme vhodný cíl, analyzujeme jej zevrubně, a když jsme si absolutně jistí, uděláme oznámení, sloužící jako katalyzátor, který spustí propad ceny. Short selling je jako blitzkrieg – blesková válka,“ říká.

Pokud někdo strká nos tam, kde se děje něco nekalého, musí být připravený na ledacos. To platí i pro podsaditého černovlasého Grega se zkušeností z elitní parašutistické jednotky izraelské armády. Když například předloni jeho fond oznámil, že italský výrobce biologických plastů Bio-on falšuje účetnictví a lže investorům, pustila se do Grega místní média i internetoví trollové. Jeho žena dostávala obscénní vzkazy po Facebooku a ředitel Bio-onu Marco Astorri na něj podal žalobu za pomluvu. Grego vzpomíná, že tři měsíce pořádně nespal. V říjnu ale do ústředí Bio-onu na okraji Boloni vtrhla policie. Zabavila počítače i účetnictví a Astorri skončil ve vazbě. Firma, jež byla nadějí alternativního trhu milánské burzy, skončila v insolvenci a její akcie byly staženy z obchodování.

Grego je úspěšnými „kampaněmi“ na poli shortování vyhlášený. Je častým hostem investičních konferencí, kde baví publikum téměř detektivními příběhy ze svého zkoumání v terénu. Má vstupy v televizích jako Bloomberg a CNBC. V roce 2018 odhalil podvody řeckého obchodníka se šperky Folli Follie, loni v prosinci si zase spolu s firmou Hindenburg Research short sellera Nata Andersona vzal na mušku kanadský kanabisový podnik Aphria.