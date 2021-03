Víte, proč budeme mít novou hlavní hygieničku? Proč ředitelka moravskoslezské krajské hygienické stanice Pavla Svrčinová nahradí v polovině března hlavní hygieničku Jarmilu Rážovou? "Já si myslím, že potřebujeme, aby i hlavní hygienik mluvil v médiích o epidemiologických věcech, a ne ministři nebo politici," vysvětlil to premiér Andrej Babiš.

A teď si to pojďme přeložit z političtiny do češtiny: "Potřebujeme, ehm, já potřebuji, aby i hlavní hygienik mluvil v médiích o epidemiologických věcech, protože ten, kdo tam o nich mluví, neříká hezké věci a lidé ho nemají rádi. A já potřebuji říkat lidem hezké věci, potřebuji, aby mě lidé měli rádi, vždyť se blíží volby. Kdo na tom co nechápe?"