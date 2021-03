Blockchain? To je podobná revoluce, jako byl internet, popisuje s nadšením Viktor Fischer, partner investiční skupiny Rockaway, do čeho v poslední době investuje. Sedíme v jejich pražské kanceláři a Fischer na obrazovce ukazuje výsledky svého dítěte, Rockaway Blockchain Fundu. Ten se mu podařilo rozjet loni v létě a od té doby dělá investorům velkou radost. Průběžné zhodnocení je enormních 500 procent.

Firma investuje do kryptoměn a projektů, které jsou založené na technologii blockchainu. Zaměřuje se hlavně na decentralizované finanční služby. Ty lidem dovolují bez prostředníků, tedy bank a dalších, posílat peníze po celém světě, půjčovat si či obchodovat. A to vše v řádu sekund. "To, jakým způsobem naruší blockchain stávající finanční služby, je teprve na začátku. Jako byl internet v 90. letech," říká v rozhovoru pro HN.

HN: Kryptoměny mnoho lidí stále nechápe. Jak vysvětlujete klientům, do čeho investujete?

Ukazujeme to na příkladu Netflixu. Blockchain od základu změní to, jak lidé obchodují, jak fungují na trzích. Stejně jako digitalizace změnila sledování filmů. Netflix začal tím, že lidem půjčená DVD posílal poštou. A nyní filmy po celém světě distribuuje přes internet. Velice rychle a téměř bezplatně. Díky tomu je to dnes globální služba a jedna z nejhodnotnějších mediálních společností na světě s 200 miliony zákazníků. A současný finanční systém funguje jako ty staré půjčovny DVD. Je to vše lokální, nepropojené. A se systémy naprogramovanými v 90. letech, které spolu komunikují jen přes noc. Vše strašně trvá.