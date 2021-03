Na jedné straně stojí premiér Andrej Babiš (ANO) se svým výrokem, že maturity nejsou důležité a zaměstnavatelé je nevyžadují. Navrhuje, aby letos studenti čtvrtých ročníků zkoušky nedělali a místo toho dostali známky za průměr na vysvědčení z předchozích let. Na straně druhé stojí zástupci středních škol, univerzit i zaměstnavatelů, kteří s předsedou vlády nesouhlasí. Proti je i ministr školství Robert Plaga (ANO).

"Premiér řekl, že zaměstnavatelé maturitu nevyžadují. Tak to není! Důrazně se proti tomu ohrazujeme," sdělil HN prezident Unie zaměstnavatelských svazů Jiří Horecký. Jeho názor sdílí i Konfederace zaměstnavatelských svazů a Svaz průmyslu a dopravy. "Chápeme složitost současné situace, zavedení úřední maturity ale nepodporujeme. Mohla by diskriminovat její letošní držitele oproti maturantům z jiných ročníků," uvedla viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy Milena Jabůrková. Dodala, že při nejasnostech s letošní maturitou by firmy mohly dávat absolventům mzdy jako lidem se základním vzděláním.