Paní Alena Schillerová by se měla okamžitě pakovat z postu ministryně financí. V twitterové anketě se pro její okamžitý odchod z funkce vyslovilo 97 procent ze 4800 účastníků. Připadá vám, že se autor zbláznil, protože řídit stát podle anket je naprostá pitomost? Máte pravdu, leč jen z poloviny. Řídit se anketami pitomost samozřejmě je, ale tím, kdo se zbláznil, není autor. Popsaný postup je inspirován konáním samotné paní ministryně. Ta si uspořádala na Instagramu anketu, jestli by studenti chtěli zrušit letošní maturitu. A světe, div se, 90 procent z 13 tisíc účastníků ankety se vyslovilo pro! Načež paní ministryně informovala pana premiéra, který řekl, že tedy ano, maturitu zrušme. Analogicky by tedy měl premiér na základě naší ankety Schillerovou okamžitě odvolat.

