Většina Čechů zřejmě jméno společnosti Cleverlance nikdy neslyšela. Přitom jde o IT firmu, jejíž produkty běžně využívá devět z 10 Čechů. Cleverlance dodává software největším tuzemským bankám, pojišťovnám nebo mobilním operátorům. U většiny takových zákazníků musí firma z pražské Libně dodržovat smluvní dohody o mlčenlivosti. Veřejně se tak Cleverlance může přihlásit jen k několika málo zakázkám. Třeba k práci na mobilním bankovnictví Komerční banky či na e-shopu Škody Auto.

Práce "v utajení" je ale jen jedním z mála úskalí. Dvacet let stará firma, již ovládá skupina KKCG Karla Komárka, se jinak může opřít o silný růst. "Podle předběžných výsledků z loňska jsme meziročně zvýšili obrat zhruba o 11 procent na 1,4 miliardy korun," uvádí šéf Cleverlance Petr Štros. Ještě více přitom firma posílila z hlediska hrubého zisku EBITDA. Ten v roce 2019 dosáhl 121 milionů korun, za loňský rok by to mělo být už kolem 160 milionů.

Růst obratu souvisí s koronakrizí. Velké korporace, pro něž Cleverlance pracuje, během ní masivně investují do digitalizace. Cílem je zaměstnancům usnadnit práci z domova a k tomu posílit vůči konkurenci, která rovněž sází na inovace. Za větší ziskovost pak IT firma vděčí změnám ve vývoji svých produktů.

"Už před covidem jsme začali naše řešení vytvářet jako Baťa cvičky, tedy na základě produktů, které už jsme měli vytvořené z minula," uvádí Štros. "Tehdy zákazníci ještě vyžadovali spíše vývoj na míru. Nyní je ale situace odlišná. Pro klienty je zásadní rychlost a jednoduchost, aby mohli inovace, jako jsou systémy na zrychlování prodejů, zavést v co nejkratším čase," dodává šéf Cleverlance. Díky téměř sériové výrobě tak jeho společnost šetří náklady na vývoj a více vydělává.