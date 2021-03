Lidé i firmy si už dávno zvykli, že hranice mezi Českem a Německem přestaly existovat. Do sousedního státu je možné vyrazit kdykoli: pracovat, nakupovat či podnikat. Uzavření hranic je proto šok, který poškozuje všechny, říká v rozhovoru s HN Patrick Reitinger, který se na univerzitě v Bamberku věnuje výzkumu ekonomiky i soužití lidí v česko-německém pohraničí. "Když srovnáme všechny pohraniční oblasti v Německu, ať už jde o sousedství s jakoukoliv zemí, Bavorsko je první v podílu pendlerů na pracovní síle. Jde o vyšší podíl, než jaký existuje třeba na německé hranici s Francií," upozorňuje.

HN: Tvoří české a německé pohraničí jeden hospodářský celek, jako kdyby nešlo o dva různé státy?

Už 15 let, od vstupu Česka do Evropské unie, můžeme mluvit o společném hospodářském prostoru. Firmy i lidé z obou stran hranice jsou na sobě vzájemně závislí. Když budu mluvit o Bavorsku, to silně závisí na pendlerech z Česka. Nezapomínejme ale ani na to, že Češi a Němci běžně jezdí nakupovat k sousedům. Ekonomika je založená na otevřených hranicích. Lidé se ve společném hospodářském prostoru úplně přirozeně pohybují.