Ministerstvo zdravotnictví mělo mít od března nového ředitele komunikace. Vybraný kandidát si to ale v den nástupu rozmyslel. Nevíme, jaké důvody ho k tomu vedly, v každém případě je to ale další rána pro resort, kolem něhož je velmi napjatá atmosféra. Pro resort, který se stal strašidelným symbolem toho, jak neuvážené výroky mohou zazdít veškerou snahu. Ministerstvo to schytává ze všech stran, důležitých úkolů má asi milion a o každém z nich by mělo smysluplně a věrohodně mluvit. Mise hodná ostřílených borců zvyklých na ledajaké boje. Jenže těžko ji zvládnout, když bojovou jednotku tvoří sociopat, teta Běta, filozofující robot a armáda přetížených úředníků, kteří nevědí, kterou díru v cedníku zacpávat dřív.

Nepodezřívám ministerstvo zdravotnictví a jeho lidi z toho, že by byli neschopní. Vážím si práce každého, kdo se snaží vyrovnat s epidemií obřích rozměrů, která se mění pod rukama. Nešťastný mediální obraz klíčového resortu uprostřed pandemie je podle mě způsoben souhrou více faktorů, z nichž řadu nemá ministerstvo jak ovlivnit. Je pod tlakem, že všechno musí být hotové nejpozději hned teď. Bruslí mezi politikou a odborností. I když budou všichni odvádět práci podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, stejně pak druhý den ráno otevřou mediální monitoring a dočtou se, co si o nich myslí třeba předseda vlády. Té vlády, která má komunikovat jednotně a přesvědčivě, a ne shazovat vlastní lidi.