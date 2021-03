Česko jako by se v posledních týdnech stalo ostrovem pesimismu. Zkuste si vzpomenout na poslední pozitivní zprávu při sledování domácího zpravodajství... je jich méně než šafránu v Beskydech. Patříme objektivně k těm, kteří třetí a čtvrtou vlnu pandemie nezvládají. Přírůstky nově nakažených jsou u nás v průměru po přepočtu na obyvatele desetkrát vyšší než v Německu, zdravotní systém jede na hraně svých kapacit a vláda zavedla nejtvrdší opatření od jara 2020. Stát v řadě svých funkcí zjevně selhává a skepse a individualismus, v české společnosti už tak zdomácnělé, bohužel dál jen kvetou. To celý boj Čechů s pandemií ještě stěžuje. Přes tuto spirálu pesimismu však nakonec v české ekonomice nemusí být tak zle jako před rokem. Nabízím několik pozitivních argumentů k zamyšlení a také k uvolnění ze všeobecné skepse.

Proč česká ekonomika může ustát "selhání" státu

Za prvé, ve vyspělém světě se v zásadě podle plánů postupně očkuje. Ne každý sice postupuje stejně rychle a Češi by si opět mohli sypat popel na hlavu. I relativně málo však může ve finále znamenat pro ekonomiku hodně. Pokud do poloviny roku bude většina starších ročníků proočkována, poklesne podobně jako dnes v Izraeli počet vážných případů v nemocnicích. Když k tomu přidáme teplejší počasí, mohl by start léta znamenat definitivní zlom v boji s pandemií –střídající se vlny by mělo nahradit postupné, ale trvalé uvolňování sociálních kontaktů. To je pro firmy i spotřebitele velmi dobrá zpráva. Na rozdíl od jara 2020 je totiž "pandemická" nejistota díky řadě schválených vakcín menší a firmy v méně zasažených odvětvích asi nebudou úzkostlivě "sedět" na hotovosti a odkládat investice.