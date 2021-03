Stačí několik kapek a nervový jed karbofuran spolehlivě usmrtí prakticky cokoliv živého. Právě proto je stále oblíbený mezi traviči, kteří jej dávají do návnad a zabijí s ním zvířata. Podle ochránců přírody se jedná o brutální způsob usmrcení, který v mnoha případech zasáhne i chráněné dravce. A právě na jejich vyhledávání se jako jediná v Česku specializuje kynoložka Klára Hlubocká se svým psem Vikim.

Za otravami podle ní často stojí chovatelé zvířat, někteří myslivci či majitelé rybníků. Někdy jsou to i preparátoři, kteří si chtějí vycpat pěkný exemplář, nebo lidé, kterým vadí psi a kočky. "Ti to hází do okolí měst a vesnic a cílí vyloženě na domácí zvířata, sežrat to ale mohou i ta divoká," vysvětluje Hlubocká.