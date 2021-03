Projednávání nového stavebního zákona, který má vyřešit jeden z největších byrokratických problémů Česka – zdlouhavé povolování staveb –, se čím dál víc mění v souboj o pravomoce. Konkrétně o to, komu budou do budoucna podléhat obecní stavební úřady. Vláda Andreje Babiše (ANO) chtěla původně všechny úřady převést pod stát. To však vyvolalo začátkem loňského roku takový odpor ze strany starostů, že jim sám premiér přislíbil, že si mohou stavební úřady ponechat. Minulý týden však nastal další velký obrat.

V rámci druhého čtení v Poslanecké sněmovně předložili poslanci koaličních stran, tedy ANO a ČSSD, spolu s komunisty komplexní pozměňovací návrh, který vrátil zákon do původního stavu. Tedy takového, kdy obce o úředníky přijdou. Výsledek hlasování naznačil, jak bude vypadat finální podoba zákona.